YB-Frauen hoffen weiter auf Champions League

Die Frauen der Young Boys dürfen weiter auf die Qualifikation für die Champions League hoffen. Beim Miniturnier der 2. Qualifikationsrunde stehen sie im Final.

Captain Stephanie Waeber schickt YB per Penalty in die nächste CL-Quali-Runde. (Archivfoto) Foto: IMAGO/justpictures.ch

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Im Halbfinal gewinnen die Bernerinnen im zypriotischen Paphos gegen die Einheimischen Apollon Limassol 1:0. Den entscheidenden Treffer erzielt Captain Stephanie Waeber

in der 71. Minute vom Penaltypunkt.

Im Final treffen die YB-Frauen am Samstagabend ebenfalls in Paphos auf den dänischen Meister Fortuna Hjörring oder den schottischen Champion Hibernian Edinburgh. Für den Einzug in die Champions League braucht es auch noch einen Erfolg in der dritten Qualifikationsrunde, die im September in Hin- und Rückspiel ausgetragen wird.

Gegen Limassol tut sich YB lange schwer, die Feldüberlegenheit in etwas Zählbares umzuwandeln. Am Ende braucht es ein Foul an Laura Frey in einer eigentlichen ungefährlichen Situation, um den Schweizer Meisterinnen den Sieg zu ermöglichen.