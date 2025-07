1/10 Ein Teil des SRF-Aufgebots (v. l.): Calvin Stettler, Annette Fetscherin, Rachel Rinast, Seraina Degen und Martina Moser. Foto: SRF/Gian Vaitl

Daniel Leu Stv. Sportchef

Warum arbeitet während dieser EM mit Kathrin Lehmann die beste Schweizer Expertin fürs ZDF und nicht für SRF?

Weshalb fällt das zurzeit so häufig am TV verwendete Wort Legacy nicht unter Schleichwerbung für Subaru?

Ist Reporterin Seraina Degen mit ihrer unscheinbaren und unaufgeregten, aber kompetenten Art das bisherige SRF-Highlight dieser EM?

Irritiert es nur mich, dass Annette Fetscherin und Jeff Baltermia offenbar eine geheime, interne Wette am Laufen haben, wer während dieser EM einen neuen Rekord im Dauergrinsen aufstellt?

Warum finde ich SRF-Expertin Martina Moser nicht so gut, obwohl ich nicht weiss, was mich an ihrer Arbeit stört?

Fuck, bin ich mittlerweile nur noch einer der ganz wenigen, den das Kommentatoren-Duo Calvin Stettler/Rachel Rinast nicht nervt?

Ist es im SRF-Podcast «Steilpass», der auch im TV läuft, mit Gastgeberin Sarah Akanji eigentlich offiziell verboten, etwas nur annähernd Kritisches über die Nati oder die Frauen-EM zu sagen?

Muss das Gendern so seltsame Blüten treiben wie «d'Captin» (Jeff Baltermia über Lia Wälti) oder «Neunerin» (Expertin Martina Voss-Tecklenburg über Svenja Fölmli)?

Warum kam SRF nicht schon früher auf die Idee, für ihre tägliche Magazin-Sendung ihr steriles Leutschenbach-Studio zu verlassen, um stattdessen von draussen bei den Leuten zu senden?

Ist Dominic Ledergerber der SRF-Kommentator, der zu Unrecht am meisten unter dem Radar fliegt?

Schafft es jemand da draussen, bei einem 21-Uhr-Spiel mit Kommentator Manuel Köng und Moderator Lukas Studer nicht vor dem Fernseher einzuschlafen?

Hat SRF mit ihrer sehenswerten Doku-Reihe «Kick It Like Trudi» ihr wahres Highlight schon vor der EM ausgestrahlt?

Gibts eigentlich einen grossen Unterschied zwischen einem Kindergeburtstag, Fan-TV oder der Art, wie SRF über diese EM berichtet?

Hat schon mal jemand Annette Fetscherin und Alisha Lehmann verwechselt (siehe Fotobeweis)?

Was hat eigentlich Sascha Ruefer verbrochen, dass er Norwegen–Finnland kommentieren musste?

