Für Nati-Torhüterin Elvira Herzog verläuft das Spiel mit Leipzig gegen Essen äusserst unglücklich. Zwei andere Schweizerinnen glänzen derweil als Torvorbereiterinnen.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Bitterer Abend für Herzog

Einen Abend der bitteren Sorte erlebt Elvira Herzog. Der Schweizer Nationaltorhüterin von Leipzig unterläuft in der 6. Minute der Nachspielzeit ein Eigentor, das die Sachsen den Sieg gegen das abstiegsbedrohte Essen kostet. Bis zum 2:2 hält die 25-Jährige stark.

Erster Bundesliga-Assist für Ex-FCZ-Juniorin

Lara Meroni trägt sich beim 5:1 von Nürnberg gegen Jena zwar nicht in die Liste der Torschützinnen ein. Die 22-jährige Zürcherin verbucht beim vierten Nürnberger Treffer aber immerhin eine Vorlage. Es ist ihre erste Torbeteiligung in der Bundesliga, nachdem sie mit dem Klub im letzten Sommer aufgestiegen ist.

Auch Calligaris bereitet Tor vor

Innenverteidigerin Viola Calligaris brilliert beim 2:2 von Juventus Turin in Ternana als Vorlagengeberin. Mit einem Traumpass gibt sie den Assist zum vermeintlich vorentscheidenden 2:0 nach 34 Minuten. Doch das in der Tabelle weit unten angesiedelte Heimteam kommt noch zum 2:2, wodurch Juventus, bei dem auch Nati-Captain Lia Wälti durchspielt, nicht von der Niederlage von Inter im Spitzenspiel gegen die AS Roma profitieren kann. Die Römerinnen siegen ohne die weiterhin verletzte Alayah Pilgrim (Knorpelschaden) in Norditalien mit 1:0 und bauen die Tabellenführung auf sechs Punkte aus.