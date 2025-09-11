Nach dem EM-Final 2025 sollte auch der Champions-League-Final der Frauen 2027 im Basler St. Jakob-Park durchgeführt werden – so zumindest der Plan des SFV. Nun: Die Uefa hat anders entschieden.

Der EM-Final der Frauen wurde am 27. Juli 2025 im St. Jakob-Park ausgetragen – bezüglich Champions-League-Endspiel zieht Basel nun den Kürzeren. Foto: AFP

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Warschau erhält für den Final der Women's Champions League 2027 den Vorzug vor Basel. Dies entschied das Exekutivkomitee des europäischen Fussballverbands Uefa am Donnerstag anlässlich seiner Sitzung in Tirana.

Der Schweizerische Fussballverband (SFV) hatte im März 2025 bei der Uefa die Bewerbung für die Durchführung des Finals eingereicht. Nebst Basel bewarben sich auch Barcelona, Cardiff und Warschau für die Austragung.

SFV und Basel haben neuerliche Bewerbung im Sinn

Der SFV bedauert den negativen Entscheid, wie er in einer Stellungnahme mitteilt. Gleichzeitig stünden der Verband, die Stadt Basel und der FC Basel einer erneuten Bewerbung in der Zukunft positiv gegenüber. Man werde eine solche zu gegebener Zeit prüfen.

In Basel fand in diesem Sommer sowohl das Eröffnungsspiel als auch der Final der Frauen-EM statt.