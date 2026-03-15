Ausgerechnet gegen YB
Thuner Torhüterin für Parade mit Rot gebüsst

Die von YB an Thun ausgeliehene Torhüterin Tamara Biedermann fliegt ausgerechnet im Berner Derby vom Platz. Ihre Rettungstat mit den Händen gegen Laura Frey erfolgt knapp ausserhalb der Sechzehners. Das Spiel verliert Thun mit 0:4.
Publiziert: 22:16 Uhr
