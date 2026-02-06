Im Podcast «FORZA! Frauen. Fussball.» nimmt Moderatorin Rebecca Spring die Hörerinnen und Hörer mit in die Welt des Frauenfussballs. Gemeinsam mit Expertinnen wie den ehemaligen Nati-Stars Lara Dickenmann und Fabienne Humm sowie den Blick-Fussball-Experten Christian Finkbeiner und Lucas Werder diskutiert sie die spannendsten Entwicklungen, analysiert Spiele und beleuchtet die Geschichten hinter den Spielerinnen.
Ob Schweizer Nationalteam, internationale Ligen oder die Topklubs der Super League – der Podcast liefert fundierte Einblicke, klare Analysen und spannende Hintergrundinformationen. «FORZA! Frauen. Fussball.» macht die Themen des Frauenfussballs greifbar und zeigt, warum der Sport immer mehr Aufmerksamkeit verdient, auf unterhaltsame und informative Weise.
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
