Bei Nizza läuft es in dieser Saison so gar nicht. Nun wurde Trainer Franck Haise wohl entlassen.

Pascal Keusch Redaktor Sport

Wie «L’Équipe» berichtet, ist Franck Haise nicht länger Trainer von OGC Nizza. Beim Klub aus Südfrankreich läuft es in dieser Saison so gar nicht. Zuletzt gab es neun Niederlagen in Folge, erst am vergangenen Wochenende wurde die Negativserie mit einem Sieg in der Pokalrunde der letzten 64 beendet. In der Liga belegt Nizza derzeit Platz 13, in der Europa League stehen die Franzosen mit 0 Punkten auf dem letzten Platz. Als Nachfolger wird laut «L’Équipe» Claude Puel gehandelt, der den Verein bereits von 2012 bis 2016 trainiert hat.

Folge unserem Transfer-Feed Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden. Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden. Hier gehts zum Transfer-Feed

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen