DE
FR
Abonnieren

Frankfurt-Abgang hakt noch
Amenda wird gleich von Teams aus drei Topligen gejagt

Nati-Spieler Aurèle Amenda ist mit seiner Spielzeit bei Eintracht Frankfurt nicht glücklich. Interessenten für einen Winterwechsel gibt es genug – noch hakt ein Transfer aber.
Publiziert: 11:54 Uhr
Kommentieren
1/4
Verlässt Aurèle Amenda Frankfurt in diesem Winter?
Foto: Getty Images
RMS_Portrait_AUTOR_1052.JPG
Christian FinkbeinerStv. Fussballchef

Bleibt Aurèle Amenda in Frankfurt – oder geht er? Nach Blick-Informationen ist nach Anfragen aus Frankreich (Lorient, Nizza) und Italien (Torino) auch der sich in Spanien im Abstiegskampf befindende FC Valencia an einer leihweisen Verpflichtung des Nati-Verteidigers interessiert. Das Problem: Frankfurt will Amenda (noch) nicht abgeben, obwohl dieser bei der Eintracht nur Reservist ist.

Beim Rückrundenauftakt am Freitag gegen Dortmund (3:3) sass er 90 Minuten auf der Bank. Und in der Vorrunde stand der Bieler beim Champions-League-Teilnehmer nur ganze dreimal in der Startaufstellung. Klar ist: Amenda, der bei der Eintracht noch einen Vertrag bis 2029 besitzt, braucht Spielzeit, will er sich für einen Platz im Nati-Kader für die WM im Sommer in den USA, Kanada und Mexiko aufdrängen.

Folge unserem Transfer-Feed

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Hier gehts zum Transfer-Feed
Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
Mehr Fussball
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Die wichtigsten News zur Bundesliga
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Bundesliga
Die wichtigsten News zur Premier League
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Premier League
Die wichtigsten News zu La Liga
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zu La Liga
Die wichtigsten News zur Serie A
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Serie A
Die wichtigsten News zur Ligue 1
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Ligue 1
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
In diesem Artikel erwähnt
SG Eintracht Frankfurt
SG Eintracht Frankfurt
Valencia
Valencia
BVB Borussia Dortmund
BVB Borussia Dortmund
Nizza
Nizza
Schweiz
Schweiz
FC Turin
FC Turin
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        SG Eintracht Frankfurt
        SG Eintracht Frankfurt
        Valencia
        Valencia
        BVB Borussia Dortmund
        BVB Borussia Dortmund
        Nizza
        Nizza
        Schweiz
        Schweiz
        FC Turin
        FC Turin