Nati-Spieler Aurèle Amenda ist mit seiner Spielzeit bei Eintracht Frankfurt nicht glücklich. Interessenten für einen Winterwechsel gibt es genug – noch hakt ein Transfer aber.

Christian Finkbeiner Stv. Fussballchef

Bleibt Aurèle Amenda in Frankfurt – oder geht er? Nach Blick-Informationen ist nach Anfragen aus Frankreich (Lorient, Nizza) und Italien (Torino) auch der sich in Spanien im Abstiegskampf befindende FC Valencia an einer leihweisen Verpflichtung des Nati-Verteidigers interessiert. Das Problem: Frankfurt will Amenda (noch) nicht abgeben, obwohl dieser bei der Eintracht nur Reservist ist.

Beim Rückrundenauftakt am Freitag gegen Dortmund (3:3) sass er 90 Minuten auf der Bank. Und in der Vorrunde stand der Bieler beim Champions-League-Teilnehmer nur ganze dreimal in der Startaufstellung. Klar ist: Amenda, der bei der Eintracht noch einen Vertrag bis 2029 besitzt, braucht Spielzeit, will er sich für einen Platz im Nati-Kader für die WM im Sommer in den USA, Kanada und Mexiko aufdrängen.

