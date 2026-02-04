DE
Wachablösung im FCZ-Tor
«Einige Spieler sehen in Huber schon den besten Goalie der Liga»

Silas Huber ist beim FCZ die neue Nummer 1. Bei seinem Debüt gegen YB weiss der junge Goalie zu überzeugen. Im Blick-Podcast «FORZA!» sprechen Fussballchef Tobias Wedermann und Fussballreporter Florian Raz über den Umbruch im FCZ-Goal.
Publiziert: vor 10 Minuten
11_TobiasWedermannKommentar1_11_Kommentar1_Tobias_Wedermann_2024-16361.jpg
Florian_Raz_Fussball-Reporter_Ringier_1-Bearbeitet.jpg
Tobias Wedermann und Florian Raz
