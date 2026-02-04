«Einige Spieler sehen in Huber schon den besten Goalie der Liga»
Silas Huber ist beim FCZ die neue Nummer 1. Bei seinem Debüt gegen YB weiss der junge Goalie zu überzeugen. Im Blick-Podcast «FORZA!» sprechen Fussballchef Tobias Wedermann und Fussballreporter Florian Raz über den Umbruch im FCZ-Goal.
