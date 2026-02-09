Ratlosigkeit in der Bundesstadt «Es ist extrem deprimierend, diesem YB zuzuschauen»

Ein Sieg aus den letzten sechs Super-League-Partien entspricht definitiv nicht dem Anspruch von YB. In Bern liegt eine spürbare Ratlosigkeit über dem gesamten Verein. «Es ist extrem deprimierend, diesem YB zuzuschauen», meint Tobias Wedermann im «FORZA!».