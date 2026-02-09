DE
Ratlosigkeit in der Bundesstadt
«Es ist extrem deprimierend, diesem YB zuzuschauen»

Ein Sieg aus den letzten sechs Super-League-Partien entspricht definitiv nicht dem Anspruch von YB. In Bern liegt eine spürbare Ratlosigkeit über dem gesamten Verein. «Es ist extrem deprimierend, diesem YB zuzuschauen», meint Tobias Wedermann im «FORZA!».
Publiziert: 09.02.2026 um 23:43 Uhr
Aktualisiert: vor 4 Minuten
Florian_Raz_Fussball-Reporter_Ringier_1-Bearbeitet.jpg
Tobias Wedermann und Florian Raz
    Meistgelesen