Nächste FCB-Rückhol-Aktion?
«Sommer-Rückkehr zu Basel – die Idee gibts in seinem Kopf»

Der FCB ist auf der Suche nach einem neuen Goalie. Schon länger gibt es Gerüchte, dass Yann Sommer ins Joggeli zurückkehren könnte. Doch was ist genau dran an den Gerüchten und kann sich der FCB Sommer überhaupt leisten? Darüber sprechen unsere Hosts im «FORZA!».
Publiziert: vor 5 Minuten
Tobias Wedermann und Florian Raz
