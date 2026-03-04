«Sind wir sicher, dass Gerald Scheiblehner ein guter Trainer ist?»
GC schlägt den FC Lugano mit 1:0 und feiert seit längerem wieder einmal einen Sieg. Blick-Sportchef Emanuel Gisi und Fussball-Reporter Florian Raz diskutieren im «FORZA!» darüber, ob Scheiblehner trotzdem ein guter Trainer ist oder ob der Schein trügt.
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Die Highlights des Fussball-Podcasts «FORZA!» – Folge 77