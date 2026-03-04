Nach Sieg gegen Lugano «Sind wir sicher, dass Gerald Scheiblehner ein guter Trainer ist?»

GC schlägt den FC Lugano mit 1:0 und feiert seit längerem wieder einmal einen Sieg. Blick-Sportchef Emanuel Gisi und Fussball-Reporter Florian Raz diskutieren im «FORZA!» darüber, ob Scheiblehner trotzdem ein guter Trainer ist oder ob der Schein trügt.