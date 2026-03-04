DE
FR
Abonnieren

Nach Sieg gegen Lugano
«Sind wir sicher, dass Gerald Scheiblehner ein guter Trainer ist?»

GC schlägt den FC Lugano mit 1:0 und feiert seit längerem wieder einmal einen Sieg. Blick-Sportchef Emanuel Gisi und Fussball-Reporter Florian Raz diskutieren im «FORZA!» darüber, ob Scheiblehner trotzdem ein guter Trainer ist oder ob der Schein trügt.
Publiziert: 10:45 Uhr
Kommentieren
Florian_Raz_Fussball-Reporter_Ringier_1-Bearbeitet.jpg
RMS_Portrait_AUTOR_503.JPG
Florian Raz und Emanuel Gisi
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Die Highlights des Fussball-Podcasts «FORZA!» – Folge 77
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen