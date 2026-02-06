FORZA! – der Fussballpodcast der Schweiz

Bei Blick gibt Fussball immer zu reden. In FORZA! sprechen Blick-Fussballchef Tobias Wedermann und Florian Raz wöchentlich über die neuesten Entwicklungen auf und neben den Plätzen.

Die aktuellsten Entwicklungen auf und neben dem Platz, Hintergründe zu Transfers, Trainerentscheidungen und Vereinsstrategien. Dabei geht es nicht nur um die Schlagzeilen, sondern um das, was wirklich zählt – spannende Analysen und ehrliche Einschätzungen, die Fans so sonst kaum bekommen.

Von der Schweizer Nationalmannschaft über die Super League bis hin zu den grossen internationalen Ligen – FORZA! liefert fundierte Meinungen, scharfe Beobachtungen und lebendige Diskussionen. Ob Topspiel, kontroverse oder aufstrebender Star, der Podcast erklärt Zusammenhänge verständlich und liefert Hintergründe, die Fussballfans wirklich interessieren. Mit klarer Haltung, offenem Visier und Leidenschaft für den Sport ist FORZA! die perfekte Anlaufstelle für alle, die den Fussball in seiner ganzen Tiefe erleben wollen.

