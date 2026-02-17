DE
Fragezeichen bei GC
Wie weiter mit Scheiblehner – und was ist mit Abrashi?

Gerald Scheiblehner kämpft mit GC gegen den Abstieg. Drei Punkte gab es für die Stadtzürcher schon lange nicht mehr – wie lange hält sich Scheiblehner noch? Und was ist überhaupt bei Abrashi los? Diese und weitere Fragen jetzt im Blick-Fussballpodcast «FORZA!».
Tobias Wedermann und Lucas Werder
Die Highlights des Fussball-Podcasts «FORZA!» – Folge 75
