Fragezeichen bei GC Wie weiter mit Scheiblehner – und was ist mit Abrashi?

Gerald Scheiblehner kämpft mit GC gegen den Abstieg. Drei Punkte gab es für die Stadtzürcher schon lange nicht mehr – wie lange hält sich Scheiblehner noch? Und was ist überhaupt bei Abrashi los? Diese und weitere Fragen jetzt im Blick-Fussballpodcast «FORZA!».