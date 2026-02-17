Wie weiter mit Scheiblehner – und was ist mit Abrashi?
Gerald Scheiblehner kämpft mit GC gegen den Abstieg. Drei Punkte gab es für die Stadtzürcher schon lange nicht mehr – wie lange hält sich Scheiblehner noch? Und was ist überhaupt bei Abrashi los? Diese und weitere Fragen jetzt im Blick-Fussballpodcast «FORZA!».
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Die Highlights des Fussball-Podcasts «FORZA!» – Folge 75