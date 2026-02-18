DE
FCB-Stucki unter Druck
Hat die sportliche Führung das Wintertransfer-Fenster verschlafen?

Sportchef Daniel Stucki gerät beim FC Basel immer mehr unter Druck. Hat die sportliche Führung das Wintertransfer-Fenster komplett verschlafen? Über das sprechen Blick-Fussballchef Tobias Wedermann und FCB-Reporter Lucas Werder im Podcast «FORZA!».
Publiziert: vor 26 Minuten
|
Aktualisiert: vor 25 Minuten
Tobias Wedermann und Lucas Werder
Die Highlights des Fussball-Podcasts «FORZA!» – Folge 75
