Hat die sportliche Führung das Wintertransfer-Fenster verschlafen?
Sportchef Daniel Stucki gerät beim FC Basel immer mehr unter Druck. Hat die sportliche Führung das Wintertransfer-Fenster komplett verschlafen? Über das sprechen Blick-Fussballchef Tobias Wedermann und FCB-Reporter Lucas Werder im Podcast «FORZA!».
Die Highlights des Fussball-Podcasts «FORZA!» – Folge 75