Folgt gegen Leader Arsenal der 12. Sieg am Stück?
Aston Villa egalisiert 111-jährigen Vereinsrekord

Nach holprigem Saisonstart begeistert Aston Villa mit elf Siegen in Serie, darunter auch Erfolge gegen YB und den FCB. Zum englischen Rekord fehlt allerdings noch ein gutes Stück.
Publiziert: 18:04 Uhr
Mit dem Sieg gegen Chelsea stellt Aston Villa einen Vereinsrekord ein.
Pascal Keusch

Aston Villa reitet derzeit auf einer Erfolgswelle. Der Premier-League-Klub gewann wettbewerbsübergreifend seine letzten elf Spiele in Serie. Mit dem 2:1-Sieg gegen Chelsea am Wochenende stellte der Klub aus Birmingham damit einen vereinsinternen Rekord ein. Zuvor war Aston Villa nur zweimal eine solche Serie gelungen – 1914 und 1897.

Zu den elf Erfolgen zählen auch die beiden Europa-League-Siege gegen YB und den FCB.

Schlechter Start in die Saison

Der Start in die Saison verlief für das Team von Trainer Unai Emery alles andere als optimal. In den ersten vier Ligaspielen blieb Aston Villa ohne eigenen Treffer, der erste Saisonsieg folgte erst am sechsten Spieltag Ende September. Seitdem aber läuft es hervorragend: In der Premier League liegt Villa aktuell auf Rang drei, nur drei Punkte hinter Tabellenführer Arsenal. Am Dienstagabend (21.15 Uhr) bietet sich im Spitzenspiel gegen die Gunners die Chance, mit dem zwölften Sieg in Folge nach Punkten zum Leader aufzuschliessen.

Zum englischen Rekord für die längste Siegesserie fehlt Aston Villa allerdings noch ein grosses Stück. Manchester City gewann in der Saison 2020/21 von Dezember bis März wettbewerbsübergreifend 21 Spiele in Folge. Den internationalen Rekord halten übrigens die Bayern: Die Münchner siegten von Februar bis September 2020 sogar in 23 Partien hintereinander.

