Wrexham AFC
Wrexham AFC
2:4
Chelsea FC
Chelsea FC
Wrexham AFC
Wrexham AFC
Beendet
2:4
(n.V.)
Chelsea FC
Chelsea FC
Smith 18'
Doyle 78'
Okonkwo 40' (ET)
Acheampong 82'
Garnacho 96'
Pedro 120'+5

Sieg erst nach Verlängerung
Chelsea blamiert sich beinahe gegen Zweitligist aus Wales

Chelsea gewinnt nach Verlängerung 4:2 gegen Wrexham im FA Cup. Die Londoner geraten dabei zweimal in Rückstand, den sie jeweils wieder drehen können.
Publiziert: 07.03.2026 um 22:41 Uhr
|
Aktualisiert: 07.03.2026 um 22:43 Uhr
Foto: Chelsea FC via Getty Images
Manuela_Bigler_Freelancerin Sportredaktion & Respeakerin_Blick_2-Bearbeitet.jpg
bliki.jpg
Manuela Bigler und BliKI

Chelsea wird im FA-Cup wortwörtlich gefordert – und dies von Wrexham, einem Zweitligisten aus Wales. Der «Hollywood-Klub» rund um die prominenten Miteigentümer und Schauspieler Ryan Reynolds und Rob McElhenney gibt sich gegen den Favoriten keine Blösse und geht bereits nach 18 Minuten durch Smith in Führung. Erst kurz vor der Pause fällt der Ausgleich. Wrexham-Keeper Okonkwo unterläuft dabei ein unglückliches Eigentor.

In der zweiten Halbzeit bietet sich das gleiche Bild. Der Underdog geht dank Doyle wieder in Front (78.), Chelsea reagiert vier Minuten später durch Acheampong mit dem erneuten Ausgleich. In der Nachspielzeit folgt anschliessend der Dämpfer für die Waliser, als Dobson mit Rot vom Platz gestellt wird.

Dennoch zwingt Wrexham den Premier-Ligisten in die Verlängerung. Dort übernehmen die Londoner in Überzahl das Spieldiktat. Garnacho sorgt erstmals für die Führung für Chelsea. Und Wrexham kommt tatsächlich noch zum Ausgleich. Aber: Der Treffer von Brunt wird nach Videostudium zurückgenommen, weil eine Abseitsstellung vorangegangen war. Pedro trifft stattdessen zum 4:2-Schlusstand.

Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Peter
Bankes
England
Anstoss
Samstag
07. März 2026 um 18:45 Uhr
Chelsea
Chelsea
