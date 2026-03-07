Chelsea blamiert sich beinahe gegen Zweitligist aus Wales

Chelsea gewinnt nach Verlängerung 4:2 gegen Wrexham im FA Cup. Die Londoner geraten dabei zweimal in Rückstand, den sie jeweils wieder drehen können.

Chelsea wird im FA-Cup wortwörtlich gefordert – und dies von Wrexham, einem Zweitligisten aus Wales. Der «Hollywood-Klub» rund um die prominenten Miteigentümer und Schauspieler Ryan Reynolds und Rob McElhenney gibt sich gegen den Favoriten keine Blösse und geht bereits nach 18 Minuten durch Smith in Führung. Erst kurz vor der Pause fällt der Ausgleich. Wrexham-Keeper Okonkwo unterläuft dabei ein unglückliches Eigentor.

In der zweiten Halbzeit bietet sich das gleiche Bild. Der Underdog geht dank Doyle wieder in Front (78.), Chelsea reagiert vier Minuten später durch Acheampong mit dem erneuten Ausgleich. In der Nachspielzeit folgt anschliessend der Dämpfer für die Waliser, als Dobson mit Rot vom Platz gestellt wird.

Dennoch zwingt Wrexham den Premier-Ligisten in die Verlängerung. Dort übernehmen die Londoner in Überzahl das Spieldiktat. Garnacho sorgt erstmals für die Führung für Chelsea. Und Wrexham kommt tatsächlich noch zum Ausgleich. Aber: Der Treffer von Brunt wird nach Videostudium zurückgenommen, weil eine Abseitsstellung vorangegangen war. Pedro trifft stattdessen zum 4:2-Schlusstand.