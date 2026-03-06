DE
FR
Abonnieren
Wolverhampton Wanderers
Wolverhampton Wanderers
1:3
Liverpool FC
Liverpool FC
Zum Fussball-Kalender
Wolverhampton Wanderers
Wolverhampton Wanderers
Beendet
1:3
Liverpool FC
Liverpool FC
Hee-chan 90'+2
Robertson 51'
Salah 53'
Jones 74'

Reds im FA Cup weiter
Liverpool revanchiert sich für Liga-Blamage

Liverpool bezwingt Wolverhampton mit 3:1 im FA-Cup und zeigt sich nach der Ligapleite erholt. Robertson, Salah und Jones treffen, Hwang gelingt nur der Ehrentreffer.
Publiziert: vor 9 Minuten
|
Aktualisiert: vor 6 Minuten
Andy Robertson trifft zur Führung und legt den zweiten Treffer von Mo Salah vor.
Foto: Getty Images
Dominik_Mani_Redakteur Sport_Blick_1.jpg
Dominik ManiRedaktor Sport-Desk

Der glanzvolle FA-Cup-Abend im Molineux Stadium zwischen den Wolverhampton Wanderers und dem FC Liverpool endet mit einem verdienten 3:1-Sieg für die Gäste. Drei Tage nach der überraschenden Pleite in der Liga zeigen sich die Reds deutlich fokussierter. Von Beginn an übt das Team von Arne Slot grossen Druck aus, doch Wolverhamptons Defensive steht kompakt. Liverpool erspielt sich zwar mehr Chancen, doch gefährliche Abschlüsse bleiben in der ersten Halbzeit Mangelware, so dass es beim 0:0 zur Pause bleibt.

Nach dem Seitenwechsel nimmt das Spiel sofort Fahrt auf. Erst trifft Andy Robertson mit einem wuchtigen Distanzschuss zur Führung, kurz darauf erhöht Mohamed Salah nach feinem Zusammenspiel – der VAR bestätigt den Treffer. Die Wolves versuchen, sich aufzubäumen, doch Liverpool agiert clever und kontrolliert das Geschehen weiter. Curtis Jones bringt mit einem präzisen Schuss endgültig die Entscheidung zugunsten der Gäste. In der Schlussphase dürfen die Hausherren doch noch jubeln: Hee-chan Hwang erzielt in der Nachspielzeit den Ehrentreffer.

Insgesamt präsentiert sich der FC Liverpool als reifere und abgeklärtere Mannschaft. Besonders Andy Robertson, der nicht nur defensiv überzeugt, sondern auch vorne Akzente setzt, sowie Mohamed Salah und Curtis Jones ragen heraus. Trotz grossem Kampfgeist bleibt Wolverhampton ohne echte Chance auf das Weiterkommen und muss sich diesmal klar geschlagen geben.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Farai
Hallam
England
Anstoss
Freitag
06. März 2026 um 21:00 Uhr
In diesem Artikel erwähnt
Wolverhampton Wanderers
Wolverhampton Wanderers
Liverpool
Liverpool
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Wolverhampton Wanderers
        Wolverhampton Wanderers
        Liverpool
        Liverpool