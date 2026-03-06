Liverpool revanchiert sich für Liga-Blamage

Liverpool bezwingt Wolverhampton mit 3:1 im FA-Cup und zeigt sich nach der Ligapleite erholt. Robertson, Salah und Jones treffen, Hwang gelingt nur der Ehrentreffer.

Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

Der glanzvolle FA-Cup-Abend im Molineux Stadium zwischen den Wolverhampton Wanderers und dem FC Liverpool endet mit einem verdienten 3:1-Sieg für die Gäste. Drei Tage nach der überraschenden Pleite in der Liga zeigen sich die Reds deutlich fokussierter. Von Beginn an übt das Team von Arne Slot grossen Druck aus, doch Wolverhamptons Defensive steht kompakt. Liverpool erspielt sich zwar mehr Chancen, doch gefährliche Abschlüsse bleiben in der ersten Halbzeit Mangelware, so dass es beim 0:0 zur Pause bleibt.

Nach dem Seitenwechsel nimmt das Spiel sofort Fahrt auf. Erst trifft Andy Robertson mit einem wuchtigen Distanzschuss zur Führung, kurz darauf erhöht Mohamed Salah nach feinem Zusammenspiel – der VAR bestätigt den Treffer. Die Wolves versuchen, sich aufzubäumen, doch Liverpool agiert clever und kontrolliert das Geschehen weiter. Curtis Jones bringt mit einem präzisen Schuss endgültig die Entscheidung zugunsten der Gäste. In der Schlussphase dürfen die Hausherren doch noch jubeln: Hee-chan Hwang erzielt in der Nachspielzeit den Ehrentreffer.

Insgesamt präsentiert sich der FC Liverpool als reifere und abgeklärtere Mannschaft. Besonders Andy Robertson, der nicht nur defensiv überzeugt, sondern auch vorne Akzente setzt, sowie Mohamed Salah und Curtis Jones ragen heraus. Trotz grossem Kampfgeist bleibt Wolverhampton ohne echte Chance auf das Weiterkommen und muss sich diesmal klar geschlagen geben.