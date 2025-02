1/4 Nikola Katic wirft sich im Cup in fast 20 Abschlüsse der Reds. Foto: keystone-sda.ch

Pascal Ruckstuhl Sport-Desk-Reporter

Katic beisst! Der Ex-FCZ-Spieler steht auch im zweiten Spiel für seinen neuen Klub Plymouth Argyle in der Startelf und erlebt eines der wohl denkwürdigsten Spiele seiner Karriere.

Weil der 1,94-m-Hühne mit dem englischen Zweitligisten das grosse Liverpool – den Tabellenführer der Premier Legaue – aus dem Cup wirft und sensationell ins Achtelfinal einzieht. Weil Katic in seinem zweiten Spiel schon den Chef in der Abwehr gibt, sich in 18 (!) Abschlussversuche Liverpools reinwirft – teilweise rigoros mit dem Kopf voraus. Und weil der Ex-FCZler auch noch einen Zahn verliert.

Katic und Kollege Randell steigen in der Startviertelstunde in die Luft und haben dasselbe im Sinn: Den Ball um jeden Preis mit dem Kopf wegbefördern. Randell gelingts, Katic steht dahinter und kriegt den ausschweifenden Ellenbogen seines Teamkollegen volle Kanne ins Gebiss – Zahn weg.

Nach kurzer Behandlung beisst der Bosnier auf die noch vorhandenen Zähne und macht das Spiel fertig. Am Ende strahlt er mit einem Zahn weniger über beide Backen. Als Belohnung wird Katic auch noch als Man of the Match ausgezeichnet. Das einzige Tor des Spiels erzielt Ryan Hardie per Penalty (53.).