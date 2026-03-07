DE
Newcastle United
Newcastle United
1:3
Manchester City
Manchester City
Newcastle United
Newcastle United
Beendet
1:3
Manchester City
Manchester City
Barnes 18'
Savinho 39'
Marmoush 47', 65'

Starke Reaktion der Skyblues
Manchester City siegt nach Rückstand gegen Newcastle

Manchester City besiegt Newcastle United mit 3:1 und zieht ins Viertelfinale des FA Cups ein. Nach starkem Start der Magpies drehen Savinho und Doppeltorschütze Marmoush das Spiel im St. James’ Park.
Publiziert: 07.03.2026 um vor 49 Minuten
|
Aktualisiert: 07.03.2026 um vor 48 Minuten
Manchester City gewinnt im FA Cup auswärts gegen Newcastle 3:1.
Foto: Getty Images
Petar_Djordjevic_Praktikant Sportdesk_Ringier_1-Bearbeitet.jpg
bliki.jpg
Petar Djordjevic und BliKI

Im St. James’ Park kommt es im Achtelfinal des FA Cups zum Duell zwischen Newcastle United und Manchester City – ein Aufeinandertreffen mit viel Brisanz und Vorgeschichte.

Die Magpies legen los wie die Feuerwehr: Von Beginn an drücken sie mutig nach vorne und setzen die Gäste aus Manchester mit hoher Intensität unter Druck. Nach einigen vergebenen Chancen bringt ein Geistesblitz von Tonali Newcastle verdient in Führung: Er schickt Barnes auf die linke Seite, der mit Tempo enteilt und aus spitzem Winkel zum 1:0 trifft. Manchester City wirkt in der ersten halben Stunde ungewohnt ungeordnet, hat Mühe mit dem aggressiven Pressing der Gastgeber, während Newcastle das Stadion zum Kochen bringt.

Doch dann kippt das Spiel. City wacht auf, findet in Savinho und Doku die Antreiber und kommt durch einen Abstauber zum Ausgleich. Fortan übernehmen die Skyblues das Kommando, während Newcastle defensiv gefordert ist und kaum noch eigene Akzente setzen kann. Direkt nach der Pause vollendet Marmoush eine schöne Kombination zur Gästeführung. Manchester kontrolliert nun Ball und Gegner nach Belieben. Noch einmal ist es Marmoush, der mit einem präzisen Schuss aus 20 Metern alles klar macht – sein zweiter Treffer des Abends und der endgültige Genickschlag für Newcastle.

Die Schlussphase verläuft unspektakulär, City lässt nichts mehr anbrennen und spielt die Partie souverän runter. Am Ende steht ein hochverdienter 3:1-Erfolg für Manchester City, das sich dank einer beeindruckenden Steigerung in der zweiten Halbzeit das Viertelfinalticket sichert.

Schiedsrichter
Schiedsrichter
Referee
Samuel
Barrott
England
Anstoss
Samstag
07. März 2026 um 21:00 Uhr
