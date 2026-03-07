DE
Mansfield Town
Mansfield Town
1:2
Arsenal FC
Arsenal FC
Mansfield Town
Mansfield Town
Beendet
1:2
Arsenal FC
Arsenal FC
Evans 50'
Madueke 41'
Eze 66'

Youngster schreiben Geschichte
Arsenal im FA-Cup gegen Drittligist mit Mühe weiter

Arsenal zieht in den FA-Cup-Viertelfinal ein – doch der Drittligist Mansfield Town fordert den Favoriten mit Herz und Leidenschaft bis zum Schluss. Die Gunners siegen knapp mit 2:1.
Publiziert: vor 30 Minuten
|
Aktualisiert: vor 23 Minuten
Arsenal steht im Viertelfinal des FA-Cups.
Foto: Getty Images
Manuela_Bigler_Freelancerin Sportredaktion & Respeakerin_Blick_2-Bearbeitet.jpg
bliki.jpg
Manuela Bigler und BliKI

Arsenal steht dank eines knappen Sieges über Mansfield Town im Viertelfinal des FA-Cups – doch der Favorit muss beim engagierten Drittligisten härter kämpfen als erwartet. Die junge Elf von Trainer Mikel Arteta erwischt einen ordentlichen Start und übernimmt direkt das Kommando.

Beim Favoriten stehen mit Max Dowman und Marli Slamon gleich zwei 16-Jährige in der Startelf. Das gab es bei einem Premier-League-Klub wettbewerbsübergreifend noch nie. Und Dowman sorgt früh für Gefahr, doch Keeper Liam Roberts hält den Aussenseiter mit einer tollen Parade im Spiel. Mansfield bekommt nach und nach mehr Mut und hält mit Herz und viel Einsatz dagegen. Die Gunners wirken ungewohnt fehlerhaft, was dem Heimteam ordentlich Selbstvertrauen verleiht. Dennoch trifft kurz vor der Pause (41.) Noni Madueke mit einem schönen Schuss zur 1:0-Führung für Arsenal.

Arsenal-Fehlpass führt zum Ausgleich

Nach dem Wechsel erlebt der Drittligist einen Traumstart: Der eingewechselte Will Evans nutzt einen schlimmen Fehlpass eiskalt aus und gleicht mit einem platzierten Schuss aus – das Stadion steht Kopf. Die Partie bleibt hart umkämpft, Arsenal tut sich lange schwer mit der kompakten und leidenschaftlichen Defensive der Hausherren. Erst ein kraftvoller Distanzschuss von Eberechi Eze bringt die erneute Führung für die Gäste. Mansfield wirft in der Schlussphase nochmals alles nach vorne, doch Arsenal verteidigt clever und bringt das knappe 2:1 über die Zeit.

Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Thomas
Bramall
England
Anstoss
Samstag
07. März 2026 um 13:15 Uhr
