Arsenals FA-Cup-Spiel ist nach 30 Minuten entschieden

Arsenal lässt Drittligist Wigan im Sechzehntelfinal des FA-Cup keine Chance und zieht in die nächste Runde ein. Alle Tore fallen dabei in der ersten halben Stunde.

Arsenal lässt sich in der vierten Runde des FA Cups von Wigan Athletic aus der drittklassigen League One nicht überraschen und zieht mit einem überzeugenden 4:0-Heimsieg vor eigenem Anhang in den Achtelfinal ein. Von Beginn an ist im Emirates Stadium der Klassenunterschied spürbar: Während die favorisierten Gunners den Ball laufen lassen, stehen die Gäste tief und finden kaum Entlastung.

Früh gelingt Arsenal der Dosenöffner. Madueke bleibt nach einem feinen Steckpass von Eze cool und schiebt zur Führung ein. Wenig später ist es erneut Eze, der Martinelli ideal bedient – der Brasilianer erhöht mit einem platzierten Flachschuss auf 2:0. Ein unglückliches Eigentor von Wigans Hunt und ein sehenswertes Lupfer-Tor von Gabriel Jesus sorgen noch vor der Halbzeit für klare Verhältnisse. Wigan, als Drittletzter der League One ohnehin schon mit wenig Selbstvertrauen angereist, findet offensiv kaum statt, einzig Taylor zwingt Arsenal-Keeper Kepa zu einer guten Parade.

Nach der Pause schaltet Arsenal zwei Gänge zurück und wechselt durch. Die Gäste nutzen das, um eine noch höhere Klatsche zu verhindern – und haben Glück, als Gyökeres nach tollem Angriff nur den Pfosten trifft. Der Rest der Partie plätschert ohne grosse Höhepunkte dem Abpfiff entgegen. So steht am Ende ein nie gefährdeter Sieg für die Londoner auf der Anzeigetafel.