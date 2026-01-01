Der FC St. Pauli verpflichtet mit Tomoya Ando einen neuen Innenverteidiger. Der 26-Jährige ist dreifacher japanischer Nationalspieler.

Der abstiegsbedrohte FC St. Pauli (Rang 16) verstärkt am Neujahrstag seine Innenverteidigung. Der dreifache japanische Nationalspieler Tomoya Ando (26) wechselt vom japanischen Erstligisten Avispa Fukuoka nach Hamburg. Über die Vertragslaufzeit und die Ablösesumme machen die Kiezkicker keine Angaben.

«Mit ihm bekommen wir einen Spieler, der hervorragend antizipiert, offensiv verteidigt und so häufig Bälle erobert. Zudem verfügt er über einen explosiven Antritt und ein Kopfballspiel, das ihn auch offensiv gefährlich macht», wird Trainer Alexander Blessin in der Mitteilung zitiert.

Ando freut sich auf die neue Herausforderung: «Der Wechsel in die Bundesliga ist ein wichtiger Schritt für mich und ich möchte beim FC St. Pauli meine Entwicklung fortsetzen. Ich bin überzeugt davon, den richtigen Verein dafür gefunden zu haben, auch weil schon andere Spieler aus Japan diesen Weg erfolgreich gegangen sind.»

