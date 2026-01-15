Wie von Blick berichtet, verlässt Alessandro Romano die AS Roma auf Leihbasis. Die Rückrunde bestreitet er in der Serie B bei Spezia.

Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

Das Jahr 2026 hätte für Alessandro Romano (19) kaum besser beginnen können. Der talentierte Zürcher, der 2022 vom FC Winterthur in die Akademie der AS Roma wechselte, feierte in den letzten Tagen seine ersten Profi-Einsätze für die Giallorossi. Damit schrieb er Geschichte: Romano ist der erste Schweizer überhaupt, der für den Hauptstadtklub auflief.

Nun zieht es den Teenager, wie Blick bereits berichtet hat, vorerst weg aus Rom. Um auf Profi-Niveau regelmässig Spielpraxis zu sammeln, wechselt der aktuelle U20-Nati-Spieler bis zum Sommer leihweise in die Serie B zu Spezia. Am Donnerstagabend hat er den Vertrag gemäss Blick-Infos unterschrieben. In Ligurien wird Romano von Roberto Donadoni (62) trainiert. Unter der Anleitung des früheren Weltklasse-Mittelfeldspielers erhofft sich der schweizerisch-italienische Doppelbürger wichtige Entwicklungsschritte.

Bereits am Sonntag könnte Romano in der Serie B erstmals seine Spielintelligenz und seinen starken linken Fuss unter Beweis stellen. Spezia, derzeit auf Rang 16 klassiert, trifft dann auf den Aufstiegsaspiranten Palermo.

