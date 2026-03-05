Haris Seferovic lebt mit seiner Familie in Dubai. Trotz der iranischen Angriffe auf die Vereinigten Arabischen Emirate nehme das Leben seinen gewohnten Gang, meldet der Ex-Nati-Star. «Wir fühlen uns gut und sicher.»

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Seit Samstag Krieg im Nahen Osten, Iran greift VAE an

Ex-Nati-Stürmer Haris Seferovic lebt in Dubai, fühlt sich sicher

Am Donnerstag sieben Raketen und 131 Drohnen geortet, davon sieben eingeschlagen

Christian Finkbeiner Stv. Fussballchef

Seit Samstag herrscht Krieg im Nahen Osten. Nach dem militärischen Angriff der USA und Israel gegen den Iran schlägt dieser zurück und greift die Nachbarländer mit Bomben und Drohnen an.

Besonders unter Beschuss sind auch die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE). Am Donnerstag sollen sieben ballistische Raketen und 131 Drohnen geortet worden sein, wobei eine Rakete und sechs Drohnen auf VAE-Territorium eingeschlagen haben.

Betroffen ist auch Haris Seferovic (34). Der Ex-Nati-Stürmer (93 Länderspiele, 25 Tore) lebt seit 2023 mit seiner Frau und den zwei Kindern in Dubai und spielt derzeit für den United FC. «Natürlich hören wir die Geräusche», so Seferovic gegenüber Blick. «Aber das Militär wehrt alles ab. Bis jetzt ist nichts Schlimmes passiert. Wir fühlen uns gut und sicher.» Er selbst habe noch nie in einen Bunker gehen müssen.

0:19 Angriff auf US-Konsulat: Video zeigt Moment des Einschlags

Seferovic: «Ich habe jeden Tag Training»

«Ich bin zu Hause und mache mir keine Sorgen um mich», so Seferovic. Natürlich mache er sich Gedanken, auch wegen der Familie, um diese in Sicherheit zu bringen. «Aber die Leute hier leben normal weiter. Sie gehen beten und in die Moscheen, da Ramadan ist.» Die Restaurants und Cafés seien alle geöffnet. Nur die Schulen seien geschlossen, aber bald würden sowieso die Ferien beginnen, so Seferovic. Er selbst gehe mit den Kindern raus auf den Spielplatz und trinke in Ruhe seinen Kaffee. Auch der Trainings- und Spielbetrieb läuft vorerst normal weiter. «Ich habe jeden Tag Training.»

Die Angst vor einem Versorgungsengpass verneint Seferovic. «Ich weiss nicht, wer diese Informationen rausgegeben hat», so der Luzerner. «Ich war gestern noch einkaufen, es ist noch genug für jeden da.»

Nach der vorübergehenden Sperrung des Luftraums hat der Flughafen in Dubai den Betrieb in eingeschränktem Umfang wieder aufgenommen. Die Behörden würden die Bevölkerung gut informieren, sagt Seferovic. «Die Menschen sind positiv gestimmt. Denn das Land macht einen sehr, sehr guten Job.»