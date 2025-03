Veroljub Salatic persönlich

Veroljub Salatic kommt am 14. November 1985 in Zvornik im früheren Jugoslawien zur Welt und baut zusammen mit seiner Familie im Kindesalter in Zug eine neue Existenz auf. Via Zug 94 wechselt er als 15-Jähriger zu den Grasshoppers. Am 29. Juli 2003 debütiert der defensive Mittelfeldspieler Salatic unter Meister-Coach Marcel Koller im Alter von 17 beim 5:3 gegen den FC Wil im Hardturm-Stadion. In den folgenden acht Jahren etabliert er sich im GC-Stamm. Nach einem knapp einjährigen, aber erfolgreichen Intermezzo in Nikosia führt Salatic seinen Jugendverein 2013 als Captain zum Cupsieg und damit zur letzten Trophäe des Rekord-Champions. Die zweite GC-Periode endet wegen Meinungsverschiedenheiten mit Trainer Michael Skibbe vorzeitig. Zwischen 2015 und 2019 zelebriert der frühere U20-WM-Teilnehmer mit dem FC Sion seinen dritten Cup-Triumph und sammelt beim FK Ufa weitere internationale Erfahrungen. Im Sommer 2019 kehrt Salatic ein zweites und letztes Mal zu GC zurück. Im August endet seine schillernde Karriere mit einer 0:6-Niederlage gegen Winterthur still und leise in der Challenge League. Inzwischen ist der 39-Jährige fünffacher Vater und lebt mit seiner Frau Slavica in Cham.