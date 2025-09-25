DE
YB-Noten zum Griechen-Debakel
Alle ungenügend! Für wen eine Top-Chance zur Peinlichkeit wird

Für YB geht der Start in die Europa League völlig in die Hosen – 1:4 gegen Panathinaikos. Dementsprechend fallen auch die Noten der Berner aus …
Publiziert: 25.09.2025 um 23:49 Uhr
Panathinaikos feiert einen Auswärtssieg im Wankdorf.
Foto: Claudio de Capitani/freshfocus
Alain KunzReporter Fussball

Marvin Keller: Note 2

Diesmal muss auch Marvin Keller in den sauren Apfel beissen. Schon beim 2:0 der Griechen sieht er unglücklich aus, als ihm Zarourys Geschoss durch die Beine flitzt. Okay, geht noch. Aber das dritte Tor nicht, denn da lässt er Bakasetas 22-Meter-Schuss nach vorne abprallen.

Saidy Janko: Note 3

Klar, der Zürcher macht das Tor, das YB kurzzeitig neues Leben einhaucht. Unter gütiger Mithilfe des neben dem Tor (!) stehenden französischen Goalies Lafont. Aber er verteidigt miserabel und viel zu passiv. Augenfällig beim 1:4.

Tanguy Zoukrou: Note 3

Mit wenig negativen Auffälligkeiten. Eigentlich mit nur einer, als er Sanches’ Corner am ersten Pfosten perfekt für Zaroury verlängert, der das zweite Griechen-Tor macht.

Loris Benito: Note 2

Ein gebrauchter Abend auch für den Captain. Bringt den Ball vor dem 0:1 nicht weg. Und zögert dann, mit dem Kopf hinzugehen, weil Swiderskis Fuss ziemlich hoch ist.

Jaouen Hadjam: Note 2

Das Übliche beim Franko-Algerier: Schaltet sich unermüdlich in die Offensive ein. Ist defensiv ein ebenso unermüdlicher Unsicherheitsfaktor.

Edimilson Fernandes: Note 3

Kriegt das Mittelfeld nie in den Griff. Und offensiv sieht man ihn nur bei den stehenden Bällen. Viel zu wenig für den Walliser.

Darian Males: Note 2

Hat zwei Hochprozenter. Den ersten in der sechsten Minute, als er zu lange bis zum Abschluss braucht. Schlimm dann der zweite, als er sich selbst nicht erklären kann, warum er beim zweiten Pfosten den linken statt den rechten Fuss nimmt. So wirds eine Peinlichkeit. Immerhin mit dem Assist beim Tor.

Armin Gigovic: Note 2

Gibt zwar den zweiten Assist zum 1:3. In den letzten drei Spielen ist er aber längst nicht mehr so dominant, wie er begonnen hatte.

Joel Monteiro: Note 2

Hatte eine gute Zwischenphase mit zwei Assists gegen Slovan Bratislava. Doch seine Unsichtbarkeit und Passivität in den meisten anderen Spielen ist fast schon ein Phänomen. Und die Tausendprozentige lässt er peinlich liegen. Beziehungsweise er haut die Kugel in den Berner Nachthimmel.

Christian Fassnacht: Note 2

Er hat die dritte Topchance vor der Pause, doch Siopis rette mit einer tollen Grätsche. Sonst zu wenig sichtbar.

Chris Bedia: Note 2

Legt unabsichtlich für Monteiro bei dessen unfassbaren Chance aus. Sonst selten gesehen.

Zu kurz für eine Bewertung: 67. Raveloson, Cordova, Colley (für Gigovic, Bedia und Monteiro), 77. Andrews, Pech (für Janko, Fassnacht).

