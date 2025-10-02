1/10 Doppelpacker Joël Monteiro (r.) führt YB zum wichtigen Auswärtssieg gegen FCSB Bukarest. Foto: keystone-sda.ch

Alain Kunz Reporter Fussball

Marvin Keller: Note 4

Ein Klassiker: Die Arbeitslosennote. Oder quasi arbeitslos. Es war für einmal kein einziger Big Save des Zürchers nötig.

Saidy Janko: Note 5

Bereitet das 2:0 von Monteiro mit einem schönen Querpass vor. Auch sonst offensiv sehr engagiert und defensiv ohne nennenswerte Probleme.

Sandro Lauper: Note 4

Rutscht zur allgemeinen Überraschung in die Startelf. Macht seine Sache sehr gut. Vor allem mit präzisen, öffnenden Pässen. Bei diesen ist er besser ist als sein Konkurrent Tanguy Zoukrou. Dusel, als er im Strafraum Politic anschoss, der Ball aber zu wenig scharf war, um Keller wirklich zu beunruhigen.

Notenschlüssel 6 super

5 gut

4 genügend

3 schwach

2 sehr schwach

Loris Benito: Note 5

Kein Wackler. War der Chef und Dirigent, ohne Wenn und Aber. Monsterrettung nach einem ultragefährlichen Querpass von Thiam.

Jaouen Hadjam: Note 5

Für einmal defensiv ohne Aussetzer. Sehr seriöses Spiel. Bereitete seine Topchance selbst vor und scheiterte am starken Goalie Tarnovanu, der den Ball an den Aussenpfosten lenkte.

2:43 Keller über YB-Sieg: «Der gute Start hat uns aufgebaut»

Rayan Raveloson: Note 4

Starker Auftritt des Franko-Madagaskaners. Hätte sich schon nach 45 Sekunden mit einem Tor belohnen können, schiesst aber darüber. Beherrschte mit Fernandes zusammen das Mittelfeld.

Edimilson Fernandes: Note 5

Viele gescheite Pässe, zweikampstark. Toller Steilpass auf Joël Monteiro, der zum 2:0 führte. Das Metronom im Mittelfeld.

Darian Males: Note 4

Versuchte sich einzubringen. Leistet den zweiten Assist bei Monteiros 1:0. Steht aber weniger im Fokus als sein Flügelzangenkollege Monteiro.

Armin Gigovic: Note 4

Hat Hochs und Tiefs, in der Mehrheit aber Hochs. Hätte nach einer halben Stunde aus sieben Metern das 2:0 machen müssen, doch Goalie Tarnovano rettet mit der Fussspitze.

Joël Monteiro: Note 6

Erst nervt man sich, weil er nach drei Minuten nach einem tollen Lauf aus spitzem Winkel abschliesst, statt zu passen. Dann zwei blitzsaubere Tore. Auch sonst mit ganz wenigen Ausnahmen initiativ und defensiv wach.

Chris Bedia: Note 4

Bringt sich ein, arbeitet viel. Holt sich in der Nachspielzeit von Halbzeit eins einen verlorenen Ball zurück, sein Chip aber misslingt. Verpasst sein Tor bei der YB-Triplechance in der 55. Minute.

Zu kurz für eine Bewertung: Cordova (62. für Bedia), Fassnacht (69. für Males), Pech (71. für Raveloson), Tsimba (87. für Monteiro), Zoukrou (87. für Lauper).