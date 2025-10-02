DE
FR
Abonnieren

YB-Noten gegen Bukarest
Ein Berner brilliert besonders

YB zeigt eine Woche nach der Heimpleite in der Europa League gegen Panathinaikos Athen die geforderte Reaktion – dementsprechend sind bei der europäischen Erlösung in Bukarest alle genügend, doch einer überragt bei den Bernern alle.
Publiziert: vor 18 Minuten
Teilen
Schenken
Anhören
Kommentieren
1/10
Doppelpacker Joël Monteiro (r.) führt YB zum wichtigen Auswärtssieg gegen FCSB Bukarest.
Foto: keystone-sda.ch
RMS_Portrait_AUTOR_718.JPG
Alain KunzReporter Fussball

Marvin Keller: Note 4

Ein Klassiker: Die Arbeitslosennote. Oder quasi arbeitslos. Es war für einmal kein einziger Big Save des Zürchers nötig.

Saidy Janko: Note 5

Bereitet das 2:0 von Monteiro mit einem schönen Querpass vor. Auch sonst offensiv sehr engagiert und defensiv ohne nennenswerte Probleme.

Sandro Lauper: Note 4

Rutscht zur allgemeinen Überraschung in die Startelf. Macht seine Sache sehr gut. Vor allem mit präzisen, öffnenden Pässen. Bei diesen ist er besser ist als sein Konkurrent Tanguy Zoukrou. Dusel, als er im Strafraum Politic anschoss, der Ball aber zu wenig scharf war, um Keller wirklich zu beunruhigen.

Notenschlüssel

6 super
5 gut
4 genügend
3 schwach
2 sehr schwach
1 unbrauchbar

6 super
5 gut
4 genügend
3 schwach
2 sehr schwach
1 unbrauchbar

Loris Benito: Note 5

Kein Wackler. War der Chef und Dirigent, ohne Wenn und Aber. Monsterrettung nach einem ultragefährlichen Querpass von Thiam.

Jaouen Hadjam: Note 5

Für einmal defensiv ohne Aussetzer. Sehr seriöses Spiel. Bereitete seine Topchance selbst vor und scheiterte am starken Goalie Tarnovanu, der den Ball an den Aussenpfosten lenkte.

«Der gute Start hat uns aufgebaut»
2:43
Keller über YB-Sieg:«Der gute Start hat uns aufgebaut»

Rayan Raveloson: Note 4

Starker Auftritt des Franko-Madagaskaners. Hätte sich schon nach 45 Sekunden mit einem Tor belohnen können, schiesst aber darüber. Beherrschte mit Fernandes zusammen das Mittelfeld.

Edimilson Fernandes: Note 5

Viele gescheite Pässe, zweikampstark. Toller Steilpass auf Joël Monteiro, der zum 2:0 führte. Das Metronom im Mittelfeld.

Darian Males: Note 4

Versuchte sich einzubringen. Leistet den zweiten Assist bei Monteiros 1:0. Steht aber weniger im Fokus als sein Flügelzangenkollege Monteiro.

Armin Gigovic: Note 4

Hat Hochs und Tiefs, in der Mehrheit aber Hochs. Hätte nach einer halben Stunde aus sieben Metern das 2:0 machen müssen, doch Goalie Tarnovano rettet mit der Fussspitze.

Joël Monteiro: Note 6

Erst nervt man sich, weil er nach drei Minuten nach einem tollen Lauf aus spitzem Winkel abschliesst, statt zu passen. Dann zwei blitzsaubere Tore. Auch sonst mit ganz wenigen Ausnahmen initiativ und defensiv wach.

Chris Bedia: Note 4

Bringt sich ein, arbeitet viel. Holt sich in der Nachspielzeit von Halbzeit eins einen verlorenen Ball zurück, sein Chip aber misslingt. Verpasst sein Tor bei der YB-Triplechance in der 55. Minute.

Zu kurz für eine Bewertung: Cordova (62. für Bedia), Fassnacht (69. für Males), Pech (71. für Raveloson), Tsimba (87. für Monteiro), Zoukrou (87. für Lauper).

Europa League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
GNK Dinamo Zagreb
GNK Dinamo Zagreb
2
4
6
2
FC Midtjylland
FC Midtjylland
2
3
6
3
Aston Villa
Aston Villa
2
3
6
3
SC Braga
SC Braga
2
3
6
5
Olympique Lyon
Olympique Lyon
2
3
6
6
FC Porto
FC Porto
2
2
6
6
OSC Lille
OSC Lille
2
2
6
8
FC Viktoria Pilsen
FC Viktoria Pilsen
2
3
4
9
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
2
2
4
10
SC Freiburg
SC Freiburg
2
1
4
11
Ferencvaros Budapest
Ferencvaros Budapest
2
1
4
12
Panathinaikos Athen
Panathinaikos Athen
2
2
3
13
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
2
1
3
14
FC Basel
FC Basel
2
1
3
15
AS Rom
AS Rom
2
0
3
15
Go Ahead Eagles
Go Ahead Eagles
2
0
3
17
SK Brann
SK Brann
2
0
3
18
KRC Genk
KRC Genk
2
0
3
19
BSC Young Boys
BSC Young Boys
2
-1
3
20
Fenerbahce Istanbul
Fenerbahce Istanbul
2
-1
3
21
Ludogorets 1945 Razgrad
Ludogorets 1945 Razgrad
2
-1
3
22
SK Sturm Graz
SK Sturm Graz
2
-1
3
22
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
2
-1
3
24
Fotbal Club FCSB
Fotbal Club FCSB
2
-1
3
25
Nottingham Forest
Nottingham Forest
2
-1
1
26
FK Crvena Zvezda Belgrade
FK Crvena Zvezda Belgrade
2
-1
1
27
Bologna FC
Bologna FC
2
-1
1
28
Celtic Glasgow
Celtic Glasgow
2
-2
1
28
PAOK Thessaloniki
PAOK Thessaloniki
2
-2
1
30
Maccabi Tel Aviv FC
Maccabi Tel Aviv FC
2
-2
1
31
OGC Nizza
OGC Nizza
2
-2
0
32
Glasgow Rangers
Glasgow Rangers
2
-2
0
33
FC Utrecht
FC Utrecht
2
-2
0
34
FC Salzburg
FC Salzburg
2
-3
0
34
Feyenoord Rotterdam
Feyenoord Rotterdam
2
-3
0
36
Malmö FF
Malmö FF
2
-4
0
Playoffs
Qualifikationsspiele
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
BSC Young Boys
BSC Young Boys
Was sagst du dazu?
Liebe Leserin, Lieber Leser
Der Kommentarbereich von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. Noch kein Blick+-Abo? Finde unsere Angebote hier:
Hast du bereits ein Abo?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        BSC Young Boys
        BSC Young Boys