Wegen Uefa-Auflagen
Der FCB lanciert ein neues Trikot

Basel wird bei den internationalen Auftritten oft in einem weissen Leibchen antreten. Das neue Trikot gibts allerdings nicht zu kaufen.
Publiziert: 19:44 Uhr
|
Aktualisiert: 19:51 Uhr
Anhören
1/4
Zu dunkel: Im violetten Leibchen wird man Xherdan Shaqiri in der Europa League nicht sehen.
Foto: keystone-sda.ch
Christian_Müller_Redaktor Sport_Blick_3-Bearbeitet (1).jpg
Christian MüllerRedaktor Sport

Wer meint, die Klubs hätten beim Design ihrer Trikots freie Hand, der irrt gewaltig. Zumindest, wenn man so wie der FCB europäisch spielt: Zwei der drei FCB-Leibchen dieser Saison lehnt die Uefa ab. Die Basler sind deshalb gezwungen, ein viertes Trikot zu lancieren.

«Hintergrund sind die sehr strengen Regularien der Uefa, welche sowohl das violette Auswärtstrikot als auch das dritte Trikot nicht als zulässige helle Auswärtslösung anerkennen», schreibt der FCB. Das violette Leibchen ist der Uefa zu dunkel, das Ausweichtrikot enthält zu viele schwarz Elemente, um als helle Variante durchzugehen.

Beim Design des neuen Trikots gehen die Basler auf Nummer sicher und präsentieren eines ganz in Weiss. «Ein erstes Mal zum Einsatz kommt das Trikot beim Auswärtsspiel gegen den SC Freiburg am kommenden Mittwoch, 24. September 2025. Aufgrund der sehr begrenzten Stückzahl wird dieses Spezialtrikot jedoch nicht in den Verkauf gelangen», heisst es von FCB-Seite. 

Fehler gefunden? Jetzt melden
