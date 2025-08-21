DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
Datenschutz
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
Europa League
UEFA Europa League: SK Slovan Bratislava - BSC Young Boys (21.08.2025)
SK Slovan Bratislava
20:15
BSC Young Boys
Zum Fussball-Kalender
SK Slovan Bratislava
Ab 20:15 Uhr
Vs
BSC Young Boys
Jetzt wetten!
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Infos
UEFA Europa League
SK Slovan Bratislava - BSC Young Boys
Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Sascha
Stegemann
Deutschland
Anstoss
Donnerstag
21. August 2025 um 20:15 Uhr
Stadion
Bratislava, Slowakei
Stadion Tehelné pole
Kapazität
22’500
Teilen
Folge uns
Fehler gefunden?
Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen
Meistgelesen