SK Brann
SK Brann
19:00
BK Häcken
BK Häcken
SK Brann
SK Brann
Ab 19:00 Uhr
Hinspiel 2:0
Vs
BK Häcken
BK Häcken
UEFA Europa League
SK Brann - BK Häcken

Schiedsrichter
Referee
Nick
Walsh
Schottland
Anstoss
Donnerstag
14. August 2025 um 19:00 Uhr
Stadion
Bergen, Norwegen
Brann-Stadion
Kapazität
17’686
