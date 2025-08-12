DE
FR
Abonnieren
Shelbourne FC
Shelbourne FC
20:45
HNK Rijeka
HNK Rijeka
Zum Fussball-Kalender
Shelbourne FC
Shelbourne FC
Ab 20:45 Uhr
Hinspiel 2:1
Vs
HNK Rijeka
HNK Rijeka
Jetzt wetten!
Sporttip Logo

UEFA Europa League
Shelbourne FC - HNK Rijeka

Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Anstoss
Dienstag
12. August 2025 um 20:45 Uhr
Stadion
Dublin, Irland
Tolka Park
Kapazität
9’700
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?