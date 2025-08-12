DE
Home
Sport
Fussball
Europa League
UEFA Europa League: Shelbourne FC - HNK Rijeka (12.08.2025)
Shelbourne FC
20:45
HNK Rijeka
Zum Fussball-Kalender
Shelbourne FC
Ab 20:45 Uhr
Hinspiel 2:1
Vs
HNK Rijeka
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Infos
UEFA Europa League
Shelbourne FC - HNK Rijeka
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Anstoss
Dienstag
12. August 2025 um 20:45 Uhr
Stadion
Dublin, Irland
Tolka Park
Kapazität
9’700
