SC Braga
SC Braga
21:00
Lincoln Red Imps FC
Lincoln Red Imps FC
SC Braga
SC Braga
Ab 21:00 Uhr
Hinspiel 4:0
Vs
Lincoln Red Imps FC
Lincoln Red Imps FC
UEFA Europa League
SC Braga - Lincoln Red Imps FC

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Anstoss
Donnerstag
28. August 2025 um 21:00 Uhr
Stadion
Braga, Portugal
Estadio Municipal de Braga
Kapazität
30’286
