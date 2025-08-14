DE
SC Braga
SC Braga
20:30
FC CFR 1907 Cluj
FC CFR 1907 Cluj
SC Braga
SC Braga
Ab 20:30 Uhr
Hinspiel 2:1
Vs
FC CFR 1907 Cluj
FC CFR 1907 Cluj
UEFA Europa League
SC Braga - FC CFR 1907 Cluj

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Sascha
Stegemann
Deutschland
Anstoss
Donnerstag
14. August 2025 um 20:30 Uhr
Stadion
Braga, Portugal
Estadio Municipal de Braga
Kapazität
30’286
