Samsunspor
19:00
Panathinaikos Athen
Samsunspor
Ab 19:00 Uhr
Hinspiel 1:2
Vs
Panathinaikos Athen
UEFA Europa League
Samsunspor - Panathinaikos Athen

Die letzten Spiele
Anstoss
Donnerstag
28. August 2025 um 19:00 Uhr
Stadion
Samsun, Türkiye
Samsun 19 Mayis
Kapazität
33’919
