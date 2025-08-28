DE
FR
Abonnieren
PAOK Thessaloniki
PAOK Thessaloniki
19:30
HNK Rijeka
HNK Rijeka
Zum Fussball-Kalender
PAOK Thessaloniki
PAOK Thessaloniki
Ab 19:30 Uhr
Hinspiel 0:1
Vs
HNK Rijeka
HNK Rijeka
Jetzt wetten!
Sporttip Logo

UEFA Europa League
PAOK Thessaloniki - HNK Rijeka

Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Anstoss
Donnerstag
28. August 2025 um 19:30 Uhr
Stadion
Thessaloniki, Griechenland
Toumba-Stadion
Kapazität
28’703
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen