Panathinaikos Athen
20:00
Samsunspor
Panathinaikos Athen
Ab 20:00 Uhr
Vs
Samsunspor
UEFA Europa League
Panathinaikos Athen - Samsunspor

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Juan
Martinez Munuera
Spanien
Anstoss
Donnerstag
21. August 2025 um 20:00 Uhr
Stadion
Athen, Griechenland
Zentrales Olympiastadion
Kapazität
69’618
