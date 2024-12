Die Serie ist gerissen: Eintracht Frankfurt hat durch die erste Niederlage in der Europa-League einen Dämpfer im Kampf um den direkten Achtelfinal-Einzug hinnehmen müssen.

Frankfurt verliert erstmals in der Europa League

Torfestival in Lyon

1/5 Mario Götzes Frankfurter müssen sich in der Euopa League erstmals geschlagen geben. Foto: imago/Jan Huebner

Eintracht Frankfurt verliert am späten Donnerstagabend bei Olympique Lyon mit 2:3 (1:1). Mit 13 Punkten aus sechs Spielen bleibt Frankfurt aber vorerst unter den besten acht der Tabelle, denen am Ende der Umweg über die Play-offs erspart bleibt.

Rayan Cherki (27.), Malick Fofana (50.) und Ernest Nuamah (54.) bescheren Lyon den vierten Sieg im laufenden Wettbewerb, Ansgar Knauff (19.) trifft für die Eintracht zunächst zur schmeichelhaften Führung, Omar Marmoush (85.) verkürzt kurz vor Schluss. In den beiden verbleibenden Spielen der Europa-League-Vorrunde trifft das Team von Trainer Dino Toppmöller noch auf Ferencvaros Budapest und die AS Rom.

«Es ist mit die grösste Herausforderung im bisherigen Wettbewerb», hatte Toppmöller vor dem Duell mit dem Fünften der Ligue 1 gesagt. Eine Einschätzung, die sich rasch bewahrheiten sollte: Nach sieben Minuten bereits ist Lyon der Führung ganz nah, Corentin Tolisso trifft nach einem Fehler in der Eintracht-Defensive nur den linken Aussenpfosten.

Anschlusstreffer hilft nichts mehr

Die Frankfurter Führung fällt durchaus unerwartet: Hugo Ekitiké spielte den Ball per Aussenrist in die Strafraummitte, wo Knauff genau richtig steht. Lyon zeigt sich von dem Rückstand jedoch unbeeindruckt – und belohnt sich verdientermassen: Tolisso zeiht aus gut 20 Metern ab, Cherki hält noch entscheidend den Fuss in die Flugbahn des Balles. Die Eintracht haben ihre Probleme mit dem schwungvollen Angriffsspiel der Franzosen – und erneut Glück, als Nuamah aus der Drehung wieder nur den Aussenpfosten trifft (36.).

Das Spiel drehen kann Lyon dann nach der Pause: Bei einem Konter bedient Cherki den einlaufenden Fofana, der nur noch einschieben muss. Angestachelt von der Führung drehen die Gastgeber nun richtig auf. Nuamah dribbelt von der rechten Seite in den Strafraum und zieht mit links ab – 3:1.

Frankfurt versucht sich unter anderem mit der Einwechslung von Top-Stürmer Marmoush gegen die erste Niederlage der Saison im Europacup zu stemmen – und der Joker sticht. Nach schönem Zuspiel von Can Uzun stellt der seit Wochen beste Frankfurter den Anschluss her, doch zu mehr reicht es in einer hitzigen Schlussphase nicht.

