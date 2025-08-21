DE
Malmö FF
19:00
SK Sigma Olomouc
Malmö FF
Ab 19:00 Uhr
Vs
SK Sigma Olomouc
UEFA Europa League
Malmö FF - SK Sigma Olomouc

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Tobias
Stieler
Deutschland
Anstoss
Donnerstag
21. August 2025 um 19:00 Uhr
Stadion
Malmö, Schweden
Eleda Stadion
Kapazität
22’500
      Meistgelesen