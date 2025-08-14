DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
Datenschutz
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
Europa League
UEFA Europa League: Maccabi Tel Aviv FC - Hamrun Spartans FC (14.08.2025)
Maccabi Tel Aviv FC
20:00
Hamrun Spartans FC
Zum Fussball-Kalender
Maccabi Tel Aviv FC
Ab 20:00 Uhr
Hinspiel 2:1
Vs
Hamrun Spartans FC
Jetzt wetten!
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Infos
UEFA Europa League
Maccabi Tel Aviv FC - Hamrun Spartans FC
Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Rohit
Saggi
Norwegen
Anstoss
Donnerstag
14. August 2025 um 20:00 Uhr
Stadion
Backa Topola, Serbien
Gradski Stadion
Kapazität
5’000
Teilen
Folge uns
Fehler gefunden?
Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen
Meistgelesen