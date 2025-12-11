Mannschaft
SP
TD
PT
1
Olympique Lyon
5
9
12
2
FC Midtjylland
5
7
12
3
Aston Villa
5
5
12
4
SC Freiburg
5
5
11
5
Real Betis Balompie
5
5
11
6
Ferencvaros Budapest
5
4
11
7
SC Braga
5
4
10
8
FC Porto
5
3
10
9
KRC Genk
5
2
10
10
RC Celta de Vigo
5
4
9
11
OSC Lille
5
4
9
12
VfB Stuttgart
5
4
9
13
FC Viktoria Pilsen
5
4
9
14
Panathinaikos Athen
5
2
9
15
AS Rom
5
2
9
16
Nottingham Forest
5
4
8
17
PAOK Thessaloniki
5
3
8
18
Bologna FC
5
3
8
19
SK Brann
5
3
8
20
Fenerbahce Istanbul
5
0
8
21
Celtic Glasgow
5
-1
7
22
FK Crvena Zvezda Belgrade
5
-1
7
23
GNK Dinamo Zagreb
5
-3
7
24
FC Basel
5
0
6
25
Ludogorets 1945 Razgrad
5
-3
6
26
BSC Young Boys
5
-5
6
27
Go Ahead Eagles
5
-5
6
28
SK Sturm Graz
5
-3
4
29
FC Salzburg
5
-5
3
30
Feyenoord Rotterdam
5
-5
3
31
Fotbal Club FCSB
5
-5
3
32
FC Utrecht
5
-5
1
33
Glasgow Rangers
5
-7
1
34
Malmö FF
5
-8
1
35
Maccabi Tel Aviv FC
5
-13
1
36
OGC Nizza
5
-8
0