DE
FR
Abonnieren
Ludogorets 1945 Razgrad
Ludogorets 1945 Razgrad
19:30
FK Shkendija
FK Shkendija
Zum Fussball-Kalender
Ludogorets 1945 Razgrad
Ludogorets 1945 Razgrad
Ab 19:30 Uhr
Hinspiel 1:2
Vs
FK Shkendija
FK Shkendija
Jetzt wetten!
Sporttip Logo

UEFA Europa League
Ludogorets 1945 Razgrad - FK Shkendija

Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Anstoss
Donnerstag
28. August 2025 um 19:30 Uhr
Stadion
Rasgrad, Bulgarien
Huvepharma Arena
Kapazität
10’422
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen