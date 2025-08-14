DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
Datenschutz
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
Europa League
UEFA Europa League: Legia Warschau - AEK Larnaca (14.08.2025)
Legia Warschau
21:00
AEK Larnaca
Zum Fussball-Kalender
Legia Warschau
Ab 21:00 Uhr
Hinspiel 1:4
Vs
AEK Larnaca
Jetzt wetten!
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Infos
UEFA Europa League
Legia Warschau - AEK Larnaca
Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Andris
Treimanis
Lettland
Anstoss
Donnerstag
14. August 2025 um 21:00 Uhr
Stadion
Warschau, Polen
Józef Piłsudski Cracovia-Stadion
Kapazität
31’800
Teilen
Folge uns
Fehler gefunden?
Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen
Meistgelesen