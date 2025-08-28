DE
FR
Abonnieren
Kuopion Palloseura
Kuopion Palloseura
17:00
FC Midtjylland
FC Midtjylland
Zum Fussball-Kalender
Kuopion Palloseura
Kuopion Palloseura
Ab 17:00 Uhr
Hinspiel 0:4
Vs
FC Midtjylland
FC Midtjylland
Jetzt wetten!
Sporttip Logo

UEFA Europa League
Kuopion Palloseura - FC Midtjylland

Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Anstoss
Donnerstag
28. August 2025 um 17:00 Uhr
Stadion
Kuopio, Finnland
Savon Sanomat Areena
Kapazität
5’300
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen