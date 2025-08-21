DE
FR
Abonnieren
KKS Lech Posen
KKS Lech Posen
20:30
KRC Genk
KRC Genk
Zum Fussball-Kalender
KKS Lech Posen
KKS Lech Posen
Ab 20:30 Uhr
Vs
KRC Genk
KRC Genk
Jetzt wetten!
Sporttip Logo

UEFA Europa League
KKS Lech Posen - KRC Genk

Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Donatas
Rumsas
Litauen
Anstoss
Donnerstag
21. August 2025 um 20:30 Uhr
Stadion
Posen, Polen
Stadion Poznan
Kapazität
45’830
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen