DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
Datenschutz
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
Europa League
UEFA Europa League: KKS Lech Posen - KRC Genk (21.08.2025)
KKS Lech Posen
20:30
KRC Genk
Zum Fussball-Kalender
KKS Lech Posen
Ab 20:30 Uhr
Vs
KRC Genk
Jetzt wetten!
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Infos
UEFA Europa League
KKS Lech Posen - KRC Genk
Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Donatas
Rumsas
Litauen
Anstoss
Donnerstag
21. August 2025 um 20:30 Uhr
Stadion
Posen, Polen
Stadion Poznan
Kapazität
45’830
Teilen
Folge uns
Fehler gefunden?
Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen
Meistgelesen