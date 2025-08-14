DE
UEFA Europa League: KF Drita - Fotbal Club FCSB (14.08.2025)
KF Drita
20:00
Fotbal Club FCSB
Zum Fussball-Kalender
KF Drita
Ab 20:00 Uhr
Hinspiel 2:3
Vs
Fotbal Club FCSB
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Infos
UEFA Europa League
KF Drita - Fotbal Club FCSB
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Giorgi
Kruashvili
Georgien
Anstoss
Donnerstag
14. August 2025 um 20:00 Uhr
Stadion
Pristina, Kosovo
Fadil-Vokrri-Stadion
Kapazität
16’200
