Home
Sport
Fussball
Europa League
UEFA Europa League: HSK Zrinjski Mostar - FC Utrecht (21.08.2025)
HSK Zrinjski Mostar
20:00
FC Utrecht
Zum Fussball-Kalender
HSK Zrinjski Mostar
Ab 20:00 Uhr
Vs
FC Utrecht
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Infos
UEFA Europa League
HSK Zrinjski Mostar - FC Utrecht
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Georgi
Nikolov Kabakov
Bulgarien
Anstoss
Donnerstag
21. August 2025 um 20:00 Uhr
Stadion
Mostar, Bosnien und Herzegowina
Bijeli-Brijeg-Stadion
Kapazität
25’000
