DE
FR
Abonnieren
HSK Zrinjski Mostar
HSK Zrinjski Mostar
20:00
FC Utrecht
FC Utrecht
Zum Fussball-Kalender
HSK Zrinjski Mostar
HSK Zrinjski Mostar
Ab 20:00 Uhr
Vs
FC Utrecht
FC Utrecht
Jetzt wetten!
Sporttip Logo

UEFA Europa League
HSK Zrinjski Mostar - FC Utrecht

Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Georgi
Nikolov Kabakov
Bulgarien
Anstoss
Donnerstag
21. August 2025 um 20:00 Uhr
Stadion
Mostar, Bosnien und Herzegowina
Bijeli-Brijeg-Stadion
Kapazität
25’000
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen