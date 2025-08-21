DE
FR
Abonnieren
HNK Rijeka
HNK Rijeka
20:45
PAOK Thessaloniki
PAOK Thessaloniki
Zum Fussball-Kalender
HNK Rijeka
HNK Rijeka
Ab 20:45 Uhr
Vs
PAOK Thessaloniki
PAOK Thessaloniki
Jetzt wetten!
Sporttip Logo

UEFA Europa League
HNK Rijeka - PAOK Thessaloniki

Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Ivan
Kruzliak
Slowakei
Anstoss
Donnerstag
21. August 2025 um 20:45 Uhr
Stadion
Rijeka, Kroatien
Stadion HNK Rijeka
Kapazität
8’191
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen