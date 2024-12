90. Minute (+3)

Fazit:

Mit einem 1:1-Unentschieden endet diese Partie. Die Rangers machten eine hervorragendes Spiel und werden sich am Ende sicherlich etwas ärgern, nicht drei Punkte mitgenommen zu haben. Die Spurs dagegen enttäuschten erneut und können sich am Ende bei Fraser Forster bedanken, immerhin einen Punkt geholt zu haben. Philippe Clement hat seine Truppe perfekt eingestellt und angepeitscht vom lauten Publikum warfen die Schotten Alles rein. Nach dem perfekten Start in den zweiten Durchgang blieben die Rangers am Drücker, konnten aber nicht nachlegen. Die Spurs wurden erst nach dem Dreifachwechsel von Postecoglou aktiver und belohnten sich dann für couragierte 15 Minuten. Anschliessend drückten aber wieder die Rangers und verpassten die Führung in Person von Dessers nur haarscharf. Beide Teams haben mit Elf Punkten weiterhin beste Chancen aufs Weiterkommen.