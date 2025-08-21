DE
Home
Sport
Fussball
Europa League
UEFA Europa League: FK Shkendija - Ludogorets 1945 Razgrad (21.08.2025)
FK Shkendija
20:00
Ludogorets 1945 Razgrad
FK Shkendija
Ab 20:00 Uhr
Vs
Ludogorets 1945 Razgrad
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Infos
UEFA Europa League
FK Shkendija - Ludogorets 1945 Razgrad
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Christopher
Kavanagh
England
Anstoss
Donnerstag
21. August 2025 um 20:00 Uhr
Stadion
Skopje, Nordmazedonien
Tose Proeski National Arena
Kapazität
34’460
